Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 11 de abril de 2026

El Caribeña Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance con mayor seguimiento, impulsado por su realización diaria y la facilidad para participar. Cada jornada, miles de personas consultan los resultados oficiales con la expectativa de acertar y obtener alguno de los premios disponibles.



Resultado oficial del Caribeña Noche del 11 de abril de 2026

En el sorteo realizado el sábado 11 de abril de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue: 5160 -5



Número ganador: 5160

Dos últimas cifras: 60

Tres últimas cifras: 160

Quinta balota: 5

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se juega todos los días del año, lo que garantiza una dinámica continua dentro de este tipo de sorteos.

El resultado oficial suele publicarse después de las 10:30 p. m., momento en el que se concentra la mayor cantidad de consultas por parte de los jugadores que desean verificar si su número resultó ganador.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Una de las principales características de este sorteo es la diversidad de modalidades disponibles, lo que permite a los participantes elegir cómo jugar según sus preferencias.

Principales opciones de juego



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en el orden correcto

Cuatro cifras combinado: acierto sin importar el orden

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

Tres cifras combinado: acierto en cualquier posición

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden

Una cifra (uña): acierto del último dígito

Esta variedad hace que el Caribeña Noche sea un juego dinámico, con alternativas tanto para quienes buscan premios altos como para quienes prefieren opciones más sencillas.



Valor de las apuestas en Caribeña Noche

Otro de los aspectos que favorece la participación es el costo accesible de las apuestas, lo que permite que un amplio número de personas pueda jugar de manera frecuente.



Rangos de apuesta habituales



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos valores facilitan la participación diaria sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Cómo jugar Caribeña Noche en línea en Colombia

El avance tecnológico ha permitido que el Caribeña Noche también esté disponible en plataformas digitales autorizadas. Para garantizar una experiencia segura, se recomienda utilizar únicamente operadores avalados por Coljuegos.

Pasos para jugar en línea

