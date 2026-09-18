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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 18 de septiembre de 2026

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 18 de septiembre de 2026

El chance Caribeña Noche juega de lunes a sábado a las 10:30 p. m. Revise aquí el número ganador de hoy viernes 18 de septiembre de 2026.

Caribeña Noche
Imagen creada con IA, Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

El chance Caribeña Noche es uno de los juegos de azar que se realiza diariamente en Colombia y hace parte de las opciones de chance disponibles para los apostadores.

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Resultado de Caribeña Noche - 18 de septiembre

El número ganador del chance Caribeña Noche de este viernes 18 de septiembre de 2026 es el XXXX. Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete corresponde al resultado ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

La Caribeña Noche permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, los números seleccionados deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado obtenido en el sorteo.

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Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", una opción que puede aumentar las ganancias cuando se acierta simultáneamente con otras cifras.

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¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado y el resultado puede consultarse después de las 10:30 p. m.

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¿Cómo se juega el chance?

El chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar?

El valor de las apuestas puede variar dentro de los límites establecidos:

  • El valor mínimo por tiquete es de $500.
  • El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

El proceso para reclamar el premio depende del monto obtenido. Para cualquier premio, se deben presentar los siguientes documentos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:

  • Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio, basado en UVT:

  • Si el premio es menor a 48 UVT: solo se necesitan los documentos fundamentales mencionados anteriormente.
  • Si el premio está entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe entregar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
  • Si el premio es mayor a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se solicita una certificación bancaria con una vigencia no superior a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En este caso, el premio se realiza mediante transferencia bancaria en un tiempo aproximado de ocho días hábiles.
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