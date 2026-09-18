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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Santander, resultados del último sortero hoy viernes 18 de septiembre de 2026

Lotería de Santander, resultados del último sortero hoy viernes 18 de septiembre de 2026

El sorteo 5087 de la Lotería de Santander jugó un premio mayor de $6.500 millones y otros premios. Conozca los resultados completos.

Imagen oficial de la Lotería de Santander: encuentre aquí los resutados de los sorteos de anoche
Resultados completos de la Lotería de Santander
Foto: Lotería Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026

La Lotería de Santander realizó este viernes 18 de septiembre de 2026 el sorteo número 5088, en el que se entregaron premios entre el mayor y diferentes secos. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, serie XXX.

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Resultados de la Lotería de Santander del 18 de septiembre

Estos fueron los principales resultados del sorteo 5088 de la Lotería de Santander:

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¿Cómo verificar el billete de la Lotería de Santander?

Para comprobar si un billete resultó ganador en el sorteo 5088, los jugadores deben comparar el número y la serie del billete con los resultados oficiales de la jornada.

La coincidencia de ambos datos permite establecer si el billete corresponde al premio mayor, a alguno de los premios secos o al premio promocional correspondiente.

Si se cuenta con un billete ganador, se recomienda consultar el acta oficial del sorteo y realizar el proceso de cobro únicamente en los puntos de pago autorizados por la Lotería de Santander, de acuerdo con los requisitos establecidos por la entidad.

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El billete debe conservarse en buen estado, pues será necesario para realizar la reclamación del premio.

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¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander continuará con su calendario habitual de sorteos. En las próximas jornadas, los participantes podrán volver a competir por un premio mayor de $6.500 millones, además de los diferentes premios secos incluidos en el plan de premios.

Los resultados de cada jornada podrán consultarse posteriormente mediante los canales oficiales de la entidad, donde también se publican las respectivas actas con los números y series ganadoras.

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