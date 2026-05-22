Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 22 de mayo de 2026

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares en Colombia. Cada día, miles de personas siguen este sorteo con la esperanza de acertar las cifras ganadoras y llevarse uno de los premios disponibles.
Número ganador de Caribeña Noche
El número ganador del chance Caribeña Noche de este viernes 22 de mayo de 2026 es el XXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y validar el resultado en puntos autorizados.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Desde 2025, Caribeña Noche incorporó la modalidad de “quinta balota” o número adicional, una opción que permite aumentar las ganancias si se aciertan simultáneamente otras cifras del sorteo.
A qué hora juega Caribeña Noche
El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado y su resultado puede consultarse después de las 10:30 p. m.
Los apostadores pueden jugar desde $500 hasta $25.000 en distintas modalidades. Para obtener el premio mayor, las cifras elegidas deben coincidir exactamente y en el mismo orden del resultado oficial del sorteo.
Vea el sorteo en vivo aquí:
Cómo se juega el chance
Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.
- Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.
Cuánto cuesta apostar
Caribeña Noche ofrece diferentes valores de apuesta para ajustarse al presupuesto de cada jugador:
- El valor mínimo por tiquete es de $500.
- El valor máximo por apuesta es de $10.000.
¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?
Para reclamar un premio es necesario presentar algunos documentos básicos, aunque los requisitos cambian según el monto ganado:
- Tiquete original diligenciado y sin tachones.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible de la cédula.
Además, existen requisitos adicionales según el valor del premio:
- Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: deben incluir el formato SIPLAFT entregado en el punto de venta.
- Premios superiores a 182 UVT: también requieren una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar cerca de ocho días hábiles.