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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 22 de mayo de 2026

Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 22 de mayo de 2026

El chance Caribeña Noche juega todos los días en jornada nocturna. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy viernes 22 de mayo de 2026.

caribeña noche (3).jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de may, 2026

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más tradicionales y populares en Colombia. Cada día, miles de personas siguen este sorteo con la esperanza de acertar las cifras ganadoras y llevarse uno de los premios disponibles.

Número ganador de Caribeña Noche

El número ganador del chance Caribeña Noche de este viernes 22 de mayo de 2026 es el XXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete y validar el resultado en puntos autorizados.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Desde 2025, Caribeña Noche incorporó la modalidad de “quinta balota” o número adicional, una opción que permite aumentar las ganancias si se aciertan simultáneamente otras cifras del sorteo.

A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado y su resultado puede consultarse después de las 10:30 p. m.

Los apostadores pueden jugar desde $500 hasta $25.000 en distintas modalidades. Para obtener el premio mayor, las cifras elegidas deben coincidir exactamente y en el mismo orden del resultado oficial del sorteo.

Vea el sorteo en vivo aquí:

Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden del resultado:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.
  • Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Caribeña Noche ofrece diferentes valores de apuesta para ajustarse al presupuesto de cada jugador:

  • El valor mínimo por tiquete es de $500.
  • El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Noche?

Para reclamar un premio es necesario presentar algunos documentos básicos, aunque los requisitos cambian según el monto ganado:

  • Tiquete original diligenciado y sin tachones.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible de la cédula.

Además, existen requisitos adicionales según el valor del premio:

  • Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: deben incluir el formato SIPLAFT entregado en el punto de venta.
  • Premios superiores a 182 UVT: también requieren una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar cerca de ocho días hábiles.
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