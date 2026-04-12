Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 12 de abril de 2026

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El sorteo Chontico Noche continúa siendo una de las principales referencias del chance en el suroccidente de Colombia, con especial presencia en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores revisan a diario los resultados oficiales con la expectativa de acertar la combinación ganadora.
En el sorteo realizado el domingo 12 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos)
Este juego de azar se realiza todos los días del año en horarios definidos que concentran la atención de los apostadores:
Durante estas franjas, los participantes consultan en tiempo real los números ganadores. Además, el portafolio del Chontico incluye otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando las opciones disponibles para los usuarios.
La variedad de modalidades es uno de los factores que explica el posicionamiento del Chontico Noche. Cada opción permite ajustar la apuesta según la preferencia del jugador:
Esta diversidad ofrece una experiencia más flexible, permitiendo elegir entre mayores premios o mayores probabilidades de acierto.
El costo de participación es otro de los elementos que favorece su alcance entre distintos públicos. Los valores establecidos son:
Este rango facilita que personas con diferentes presupuestos puedan participar sin realizar grandes inversiones.
El crecimiento de las plataformas digitales ha permitido que este sorteo también esté disponible en línea. Para jugar de manera legal, es fundamental utilizar operadores autorizados por Coljuegos, entidad que regula los juegos de azar en el país.
El proceso habitual incluye:
De esta forma, los usuarios pueden participar desde cualquier lugar con respaldo y seguridad.
Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertas condiciones para recibir su premio. El requisito principal es presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad.
Dependiendo del monto ganado, se solicitan condiciones adicionales:
Cumplir con estos lineamientos garantiza un proceso de pago adecuado.
Estos son algunos de los resultados más recientes del Chontico Noche, información clave para quienes siguen de cerca el sorteo: