Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 12 de abril de 2026

El sorteo Chontico Noche continúa siendo una de las principales referencias del chance en el suroccidente de Colombia, con especial presencia en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores revisan a diario los resultados oficiales con la expectativa de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial Chontico Noche – 12 de abril de 2026

En el sorteo realizado el domingo 12 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Horario del sorteo Chontico Noche

Este juego de azar se realiza todos los días del año en horarios definidos que concentran la atención de los apostadores:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas, los participantes consultan en tiempo real los números ganadores. Además, el portafolio del Chontico incluye otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando las opciones disponibles para los usuarios.



Modalidades de juego del Chontico Noche

La variedad de modalidades es uno de los factores que explica el posicionamiento del Chontico Noche. Cada opción permite ajustar la apuesta según la preferencia del jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden

Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

Una cifra (uña): acierto de la última cifra

Esta diversidad ofrece una experiencia más flexible, permitiendo elegir entre mayores premios o mayores probabilidades de acierto.



¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El costo de participación es otro de los elementos que favorece su alcance entre distintos públicos. Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Este rango facilita que personas con diferentes presupuestos puedan participar sin realizar grandes inversiones.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

El crecimiento de las plataformas digitales ha permitido que este sorteo también esté disponible en línea. Para jugar de manera legal, es fundamental utilizar operadores autorizados por Coljuegos, entidad que regula los juegos de azar en el país.

El proceso habitual incluye:



Crear una cuenta en una plataforma oficial

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo a través de medios electrónicos

Seleccionar número y modalidad de apuesta

Confirmar la jugada

De esta forma, los usuarios pueden participar desde cualquier lugar con respaldo y seguridad.



Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertas condiciones para recibir su premio. El requisito principal es presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad.

Dependiendo del monto ganado, se solicitan condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estos lineamientos garantiza un proceso de pago adecuado.

Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados más recientes del Chontico Noche, información clave para quienes siguen de cerca el sorteo:

