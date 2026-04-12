Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 12 de abril de 2026

El sorteo Paisita Noche continúa consolidándose como una de las opciones favoritas entre los juegos de azar en Antioquia, gracias a su formato accesible y a la expectativa que genera cada día entre quienes revisan los resultados oficiales en busca de un premio.



Resultado oficial del Paisita Noche – 12 de abril de 2026

En el sorteo realizado el domingo 12 de abril de 2026, el resultado oficial del Paisita Noche fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Animal:

Quinta balota del Paisita Noche: la modalidad adicional

Desde el año 2025, este popular chance incorporó una quinta balota como alternativa para quienes desean aumentar sus posibilidades de ganancia. Esta modalidad adicional permite incrementar el premio en caso de acertar las cuatro cifras principales del sorteo.

Aunque esta opción ha sumado atractivo al juego, el esquema tradicional se mantiene sin cambios. Los participantes pueden decidir si incluir o no esta quinta balota al momento de realizar su apuesta, lo que brinda flexibilidad tanto a jugadores frecuentes como a nuevos interesados que buscan adaptar su participación a sus preferencias.



¿Cómo se juega el Paisita Noche?

El funcionamiento del Paisita Noche es sencillo, lo que explica en gran parte su acogida. Cada participante escoge un número, selecciona la modalidad de juego y espera los resultados oficiales del sorteo.

Otro de los aspectos que impulsa su popularidad es el costo accesible de las apuestas, que varía entre $500 y $25.000. Este rango permite que personas con diferentes capacidades económicas puedan participar, posicionando al juego como una alternativa recurrente dentro del sector de apuestas en Colombia.



Horario del sorteo Paisita Noche

El Paisita Noche se realiza en horarios establecidos que concentran la atención de miles de jugadores en el país:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estos momentos, los apostadores consultan si sus números coinciden con la combinación ganadora del día, generando alta expectativa en cada jornada.



Modalidades de apuesta del Paisita Noche

El juego ofrece distintas modalidades que permiten diversificar la experiencia de los usuarios y adaptarse a diferentes estrategias:



Cuatro cifras directo o superpleno

Combinado cuatro cifras

Tres cifras directo

Combinado tres cifras

Dos cifras o pata

Una cifra o uña

Esta variedad facilita que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su presupuesto o forma de apostar.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, el juego de chance está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar su operación y garantizar la legalidad del servicio. Entre los operadores autorizados se encuentran Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75.

Estas plataformas digitales permiten a los usuarios registrarse, validar su identidad y realizar recargas mediante PSE o transferencias bancarias. De esta manera, los jugadores pueden participar de forma segura desde cualquier lugar del país.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para reclamar un premio, es necesario presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y su respectiva copia.



Los requisitos varían según el valor del premio:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del formulario SIPLAFT

182 UVT o más: certificación bancaria vigente

Cumplir con estas condiciones es fundamental para garantizar el proceso de pago de manera adecuada.

Últimos resultados del Paisita Noche

Estos son algunos de los resultados más recientes del Paisita Noche, información clave para quienes siguen de cerca este sorteo:

