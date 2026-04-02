Chance Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 2 de abril de 2026

El chance Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en Antioquia, atrayendo diariamente a miles de personas que buscan conocer los resultados oficiales y comprobar si su número fue el ganador.



Resultado oficial del Paisita Noche – 2 de abril de 2026

En el sorteo realizado el jueves 2 de abril de 2026, el resultado oficial del chance Paisita Noche fue: 1452 - Mico.



Número ganador: 1452

Dos últimas cifras: 52

Tres últimas cifras: 452

Quinta balota del Paisita Noche: la modalidad adicional

Una de las novedades más relevantes introducidas desde 2025 es la llamada quinta balota, una opción adicional que busca incrementar el atractivo del sorteo. Esta modalidad está dirigida a quienes desean elevar el valor potencial de sus premios, permitiendo acceder a ganancias mayores en caso de acertar las cuatro cifras exactas.

A pesar de esta innovación, el mecanismo tradicional del juego se mantiene intacto. Los jugadores conservan la libertad de apostar sin activar esta opción, lo que garantiza una experiencia flexible y adaptada a distintos perfiles de usuarios.



¿Cómo se juega el chance Paisita Noche?

El funcionamiento del chance Paisita Noche es sencillo y accesible. Para participar, el jugador debe elegir un número de su preferencia, definir la modalidad de apuesta y esperar la publicación de los resultados oficiales.

Uno de los aspectos más valorados es el costo de participación. Las apuestas suelen oscilar entre los $500 y $25.000, lo que permite que personas con diferentes capacidades económicas puedan involucrarse sin dificultad. Esta característica ha sido clave para ampliar su base de usuarios y mantener su popularidad.



Horario del sorteo Paisita Noche

El sorteo cuenta con horarios establecidos que generan expectativa entre los jugadores, quienes se conectan en estos momentos para verificar los resultados:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estas franjas horarias se registra el mayor volumen de consultas, ya que los participantes buscan confirmar si lograron acertar la combinación ganadora.



Modalidades de apuesta del chance Paisita

El Paisita Noche ofrece múltiples modalidades de juego, lo que permite a cada usuario elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia y nivel de riesgo. Entre las alternativas más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno

Combinado cuatro cifras

Tres cifras directo

Combinado tres cifras

Dos cifras o pata

Una cifra o uña

Esta variedad es uno de los principales atractivos del sorteo, ya que brinda mayor flexibilidad y posibilidades de participación.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, el juego de chance en línea está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar y garantizar la legalidad de las apuestas. Existen varios operadores autorizados que permiten participar de manera segura, entre ellos:



Paga Todo

Gana

Su Red

Apuestas Cúcuta 75

Estas plataformas digitales facilitan el acceso al juego, permitiendo a los usuarios registrarse, validar su identidad y realizar recargas mediante herramientas como PSE o transferencias bancarias, lo que optimiza la experiencia desde cualquier lugar.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para hacer efectivo un premio del Paisita Noche, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos. El ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con su documento de identidad y una copia del mismo.



Dependiendo del monto obtenido, pueden exigirse condiciones adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente

Estos procedimientos buscan garantizar la transparencia en la entrega de premios y el cumplimiento de la normativa vigente.

Últimos resultados del Paisita Noche

La consulta de los resultados recientes es una práctica habitual entre los jugadores, quienes siguen de cerca cada sorteo. A continuación, se presentan algunos de los números ganadores más recientes:

