Chance Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 11 de septiembre de 2026

El Paisita Noche se mantiene entre los juegos de azar con mayor interés entre los apostadores de Antioquia y otras zonas de Colombia. El sorteo ofrece diferentes modalidades de juego que permiten elegir distintas combinaciones y posteriormente consultar el resultado oficial para determinar si el tiquete resultó premiado.

Una de las características de este chance es la denominada quinta balota, incorporada como una cifra adicional que acompaña al número principal sorteado y que brinda una posibilidad adicional de obtener premios, dependiendo de la modalidad de participación.

Resultado del Paisita Noche hoy, viernes 11 de septiembre de 2026

El resultado del Paisita Noche del viernes 11 de septiembre de 2026 dejó como número ganador el: (en minutos)



Número ganador:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Figura:

Los participantes pueden revisar las cifras de su tiquete y compararlas con el resultado oficial para establecer si obtuvieron algún premio. También es posible confirmar la información a través de los canales oficiales del juego o en los puntos de venta autorizados.



Quienes tengan un tiquete deben conservarlo y consultar con el vendedor autorizado en caso de que coincida con alguna de las combinaciones premiadas.

¿A qué hora se realiza el sorteo del Paisita Noche?

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El Paisita Noche cuenta con sorteos diarios. De acuerdo con la información suministrada, la jornada se lleva a cabo a las 6:00 p. m., tanto de lunes a sábado como los domingos y días festivos.

El valor de las apuestas puede estar entre $500 y $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada por el jugador. Para acceder al premio correspondiente al acierto de cuatro cifras directo, es necesario que los cuatro números coincidan exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial.

Modalidades de apuesta del Paisita Noche

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El chance dispone de diferentes alternativas para los participantes, con premios que dependen del número de cifras acertadas y de si estas coinciden en el mismo orden o en una combinación diferente.

Cuatro cifras directo o superpleno

Esta opción exige acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden en que fueron anunciadas durante el sorteo.

Combinado de cuatro cifras

En esta modalidad, el jugador debe acertar las cuatro cifras, pero el orden en que aparezcan no es determinante para la combinación.

Tres cifras directo

El premio se obtiene cuando las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial y, además, conservan exactamente la misma posición.

Combinado de tres cifras

Permite participar con las tres cifras finales del resultado, aunque estas puedan presentarse en un orden diferente al anunciado.

Dos cifras o pata

Esta alternativa consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

Una cifra o uña

Es la modalidad que requiere acertar únicamente la última cifra del resultado sorteado.

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Quinta balota del Paisita Noche

La quinta balota del Paisita Noche fue incorporada durante 2025 como una opción complementaria al resultado principal. Esta consiste en una cifra adicional que acompaña el número ganador y puede generar posibilidades adicionales de premio cuando existe coincidencia con la apuesta realizada.

Su incorporación amplió las alternativas disponibles para los jugadores habituales del sorteo, que pueden participar de acuerdo con las condiciones establecidas para cada modalidad.

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¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?

El procedimiento para cobrar un premio del Paisita Noche varía de acuerdo con el monto obtenido. Sin embargo, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador y presentar la documentación correspondiente.

Entre los documentos básicos se encuentran:



El tiquete original, que debe encontrarse en buen estado.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible de la cédula.

Para premios inferiores a 48 UVT, se requiere la documentación básica para adelantar el proceso de cobro.

Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, el ganador debe presentar los documentos exigidos y, adicionalmente, diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

En el caso de premios superiores a 182 UVT, también se solicita una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. Para estos montos, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.

