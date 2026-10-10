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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Día hoy, resultado del último sorteo sábado 10 de octubre de 2026

Chontico Día hoy, resultado del último sorteo sábado 10 de octubre de 2026

El chance Chontico Día juega todos los días a las 1 p. m.. Revise aquí el número ganador hoy sábado 10 de octubre de 2026.

Chontico Día.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

El Chontico Día es uno de los chances más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta para quienes buscan acertar combinaciones de números.

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Resultado del Chontico Día hoy, sábado 10 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: (en minutos)
  • Dos últimas cifras: (en minutos)
  • Tres últimas cifras: (en minutos)
  • La quinta: (en minutos)

Cómo jugar el chance Chontico Día

El Chontico Día dispone de varias modalidades para participar, según la cantidad de cifras seleccionadas y el orden en que deben coincidir con el resultado:

  • 4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.
  • 4 cifras combinado: se deben acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.
  • 3 cifras combinado: se deben acertar las últimas tres cifras, sin importar su orden.
  • 2 cifras (pata): se deben acertar las últimas dos cifras en el mismo orden.
  • 1 cifra (uña): se debe acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

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El valor mínimo para participar en el Chontico Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

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Cada participante puede elegir la modalidad que prefiera y establecer el valor de su apuesta dentro de los límites establecidos.

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

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Para reclamar un premio, se debe presentar el tiquete original en buen estado y sin tachones ni enmendaduras, el documento de identidad original y una copia legible del mismo.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

  • Premios menores a 48 UVT: se requiere la documentación básica.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.
  • Premios mayores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

El Chontico Día mantiene una presencia importante en el Valle del Cauca y ofrece diferentes alternativas para participar en sus sorteos.

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