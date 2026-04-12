Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 12 de abril de 2026

El chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria y la variedad de modalidades de apuesta lo convierten en una opción recurrente para quienes buscan probar suerte y revisar resultados de forma constante.



Resultado del Chontico Día hoy, domingo 12 de abril de 2026

El número ganador del chance Chontico Día para este domingo 12 de abril de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores comprobar rápidamente si acertaron en su apuesta.



Cómo se juega el chance Chontico Día

Este juego ofrece diferentes modalidades, pensadas para adaptarse a distintas estrategias y niveles de riesgo:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

acertar las cuatro cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la modalidad seleccionada.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

Uno de los factores que impulsa la popularidad de este sorteo es su accesibilidad. Los valores de apuesta son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite a cada jugador ajustar su inversión de acuerdo con su presupuesto.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro varía según el monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples opciones de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día se mantiene como una de las alternativas más consultadas por los apostadores en Colombia.