Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 12 de abril de 2026

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El chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria y la variedad de modalidades de apuesta lo convierten en una opción recurrente para quienes buscan probar suerte y revisar resultados de forma constante.
El número ganador del chance Chontico Día para este domingo 12 de abril de 2026 fue el en minutos. La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.
El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m.. Minutos después, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores comprobar rápidamente si acertaron en su apuesta.
Este juego ofrece diferentes modalidades, pensadas para adaptarse a distintas estrategias y niveles de riesgo:
Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la modalidad seleccionada.
Uno de los factores que impulsa la popularidad de este sorteo es su accesibilidad. Los valores de apuesta son:
Esto permite a cada jugador ajustar su inversión de acuerdo con su presupuesto.
El proceso de cobro varía según el monto ganado, aunque en todos los casos se deben presentar algunos documentos básicos:
Requisitos según el valor del premio:
Con sorteos diarios, múltiples opciones de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día se mantiene como una de las alternativas más consultadas por los apostadores en Colombia.