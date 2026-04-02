Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 2 de abril de 2026

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El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, con especial presencia en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria y las distintas modalidades de apuesta lo posicionan como una de las opciones preferidas por quienes siguen de cerca los resultados.
El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 2 de abril de 2026 es el 5686 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m.
Pocos minutos después de su realización, los resultados oficiales son publicados a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita a los apostadores verificar rápidamente si su número resultó ganador.
El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintas estrategias y niveles de precisión:
Estas opciones permiten a los jugadores elegir entre apuestas con premios más altos o alternativas con mayores probabilidades de acierto.
Uno de los factores que impulsa la popularidad de este sorteo es la flexibilidad en los montos de apuesta:
De esta manera, cada participante puede definir cuánto invertir según su presupuesto o preferencia de juego.
El proceso para reclamar premios depende del valor ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar ciertos documentos básicos:
Documentos requeridos:
Requisitos según el monto del premio:
Con sorteos diarios, múltiples opciones de juego y un proceso claro para el cobro de premios, el Chontico Día continúa consolidándose como una de las alternativas más relevantes para los apostadores en Colombia.