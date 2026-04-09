Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 9 de abril de 2026

El chance Chontico Día se consolida como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, con especial presencia en el Valle del Cauca.



Resultado del Chontico Día hoy, jueves 9 de abril de 2026

El número ganador del chance Chontico Día para este jueves 9 de abril de 2026 fue el 8561 - 4. La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: 8561

Dos últimas cifras: 61

Tres últimas cifras: 561

La quinta: 4

¿A qué hora se juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se lleva a cabo todos los días a la 1:00 p. m. Una vez finaliza, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, facilitando a los jugadores la verificación inmediata de sus apuestas.



Cómo se juega el chance Chontico Día

Este sorteo cuenta con distintas modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a las preferencias y niveles de riesgo de los participantes:



4 cifras directo (superpleno): el jugador debe acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana al acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: permite acertar las cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): se acierta únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre mayores premios o mayores probabilidades de acierto, dependiendo de la modalidad seleccionada.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

La accesibilidad económica es uno de los factores que explican la popularidad de este juego. Los valores de apuesta son los siguientes:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite que cada jugador ajuste el monto de su apuesta según su presupuesto.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso para cobrar premios depende del valor ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos:



Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el monto del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

Mayor a 182 UVT: es necesario presentar una certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con reglas claras, sorteos diarios y diferentes formas de apostar, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los jugadores en Colombia.