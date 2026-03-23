Chontico Día: resultado del último sorteo hoy, lunes festivo 23 de marzo de 2026

El Chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca.



Número ganador de Chontico Día hoy, lunes festivo 23 de marzo

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes festivo 23 de marzo de 2026 es el (en minutos).

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden añadir una quinta balota o número adicional, aumentando el valor del premio si aciertan esta cifra junto con las demás seleccionadas.

Se trata de un juego de suerte que permite apostar desde $500 hasta $25.000, y para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial. Cada día, cientos de personas esperan con atención los resultados de este sorteo.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados están disponibles poco después de esta hora a través de los canales oficiales y los puntos de venta autorizados.



Cómo se juega el chance

El juego ofrece varias modalidades según la cantidad de cifras acertadas y el orden de estas:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día permite diferentes montos de apuesta:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Día

El proceso de pago depende del monto del premio, pero siempre requiere algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (UVT):



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: se solicita una certificación bancaria vigente (máximo 30 días), a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.

Este formato mantiene la estructura clara y fácil de seguir para cualquier público, con un lenguaje directo y atractivo que resalta los puntos clave del Chance Chontico Día.