Chontico Día: resultado del último sorteo hoy, lunes festivo 23 de marzo de 2026

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El Chance Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca.
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes festivo 23 de marzo de 2026 es el (en minutos).
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde 2025, los jugadores pueden añadir una quinta balota o número adicional, aumentando el valor del premio si aciertan esta cifra junto con las demás seleccionadas.
Se trata de un juego de suerte que permite apostar desde $500 hasta $25.000, y para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial. Cada día, cientos de personas esperan con atención los resultados de este sorteo.
El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados están disponibles poco después de esta hora a través de los canales oficiales y los puntos de venta autorizados.
El juego ofrece varias modalidades según la cantidad de cifras acertadas y el orden de estas:
El Chontico Día permite diferentes montos de apuesta:
El proceso de pago depende del monto del premio, pero siempre requiere algunos documentos básicos:
Documentos fundamentales:
Documentos adicionales según el monto (UVT):
Este formato mantiene la estructura clara y fácil de seguir para cualquier público, con un lenguaje directo y atractivo que resalta los puntos clave del Chance Chontico Día.