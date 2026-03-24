Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, martes 24 de marzo de 2026

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El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares en el suroccidente de Colombia, con fuerte presencia en el Valle del Cauca. Este juego, operado por la Lotería del Chontico, toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de la región, y se ha consolidado como una alternativa frecuente entre quienes participan en juegos de azar.
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 24 de marzo de 2026 es el (en minutos).
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde 2025, el sorteo incorporó una opción adicional para los apostadores: la “quinta balota” o “número adicional”. Esta modalidad permite incrementar el valor del premio en caso de acertar todas las cifras junto con ese número extra.
El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados suelen estar disponibles minutos después a través de canales oficiales y puntos autorizados.
El juego cuenta con varias modalidades, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
El Chontico Día ofrece diferentes montos de apuesta para los jugadores:
El proceso de cobro depende del valor del premio, pero en todos los casos se deben presentar documentos básicos.
Documentos fundamentales:
Documentos adicionales según el monto (en UVT):
De esta manera, el Chontico Día continúa posicionándose como una de las opciones más consultadas por los apostadores, gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad de acceso.