Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, martes 24 de marzo de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares en el suroccidente de Colombia, con fuerte presencia en el Valle del Cauca. Este juego, operado por la Lotería del Chontico, toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de la región, y se ha consolidado como una alternativa frecuente entre quienes participan en juegos de azar.



Número ganador de Chontico Día hoy, martes 24 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 24 de marzo de 2026 es el (en minutos).

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el sorteo incorporó una opción adicional para los apostadores: la “quinta balota” o “número adicional”. Esta modalidad permite incrementar el valor del premio en caso de acertar todas las cifras junto con ese número extra.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados suelen estar disponibles minutos después a través de canales oficiales y puntos autorizados.



Cómo se juega el chance

El juego cuenta con varias modalidades, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día ofrece diferentes montos de apuesta para los jugadores:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero en todos los casos se deben presentar documentos básicos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo requiere los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días), a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, el Chontico Día continúa posicionándose como una de las opciones más consultadas por los apostadores, gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad de acceso.