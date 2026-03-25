Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca.



Número ganador de Chontico Día hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 25 de marzo de 2026 es el 1400 - 6.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: 1400

Dos últimas cifras: 00

Tres últimas cifras: 400

La quinta: 6

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 25 de marzo de 2026 es el 1400 - 6.

Desde 2025, el sorteo incorporó una alternativa adicional para los apostadores: la “quinta balota” o “número adicional”. Esta modalidad permite aumentar el valor del premio en caso de acertar todas las cifras junto con ese número extra.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados suelen publicarse pocos minutos después a través de canales oficiales y puntos autorizados.



Cómo se juega el chance

El juego ofrece distintas modalidades, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día maneja diferentes montos de apuesta para los jugadores:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero en todos los casos se deben presentar documentos básicos.



Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo requiere los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días), a nombre del titular del tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta forma, el Chontico Día continúa consolidándose como una de las opciones más consultadas por los apostadores, gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad de acceso.