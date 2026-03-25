Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

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El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca.
El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 25 de marzo de 2026 es el 1400 - 6.
¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
Desde 2025, el sorteo incorporó una alternativa adicional para los apostadores: la “quinta balota” o “número adicional”. Esta modalidad permite aumentar el valor del premio en caso de acertar todas las cifras junto con ese número extra.
El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados suelen publicarse pocos minutos después a través de canales oficiales y puntos autorizados.
El juego ofrece distintas modalidades, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
El Chontico Día maneja diferentes montos de apuesta para los jugadores:
El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero en todos los casos se deben presentar documentos básicos.
Documentos fundamentales:
Documentos adicionales según el monto (en UVT):
De esta forma, el Chontico Día continúa consolidándose como una de las opciones más consultadas por los apostadores, gracias a su frecuencia diaria, variedad de modalidades y facilidad de acceso.