Chontico Día, resultado del último sorteo hoy sábado 29 de agosto de 2026

El Chontico Día continúa entre los chances más consultados del Valle del Cauca, donde los jugadores siguen de cerca cada sorteo para conocer las cifras oficiales y comprobar si acertaron en su apuesta.

Resultado del Chontico Día hoy, sábado 29 de agosto de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 29 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Para evitar inconvenientes, se aconseja revisar el resultado en canales autorizados y mantener el tiquete en buenas condiciones hasta completar cualquier proceso de reclamación.



Cómo jugar el chance Chontico Día

El Chontico Día ofrece diferentes modalidades para que los participantes puedan elegir cuántas cifras desean acertar y si estas deben coincidir en un orden determinado.



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar cómo estén ubicadas.

acertar las cuatro cifras sin importar cómo estén ubicadas. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras respetando el orden.

acertar las tres últimas cifras respetando el orden. 3 cifras combinado: coincidir con las tres últimas cifras sin importar su posición.

coincidir con las tres últimas cifras sin importar su posición. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden establecido.

acertar las dos últimas cifras en el orden establecido. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Cada modalidad tiene condiciones diferentes de acuerdo con la forma en que se realiza la apuesta.

Publicidad

Cuánto cuesta apostar

Los jugadores pueden participar dentro de los valores establecidos para este chance:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para cobrar un premio se debe presentar la documentación básica y cumplir con los requisitos adicionales que correspondan según el valor obtenido.



Tiquete original: debe estar en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según la cuantía del premio, se contemplan las siguientes condiciones:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios mayores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de adelantar el cobro, se recomienda comprobar que el tiquete conserve sus condiciones originales y que los datos puedan ser validados correctamente. El Chontico Día, con su presencia en el Valle del Cauca, diferentes modalidades y apuestas desde $500, continúa haciendo parte de los sorteos de chance más consultados por los jugadores de esta región del país.