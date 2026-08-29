Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 29 de agosto de 2026

El Paisita Día continúa siendo uno de los chances más consultados en Antioquia, donde sus resultados despiertan el interés de quienes participan diariamente en este sorteo. Tras cada jornada, los jugadores revisan las cifras oficiales para comprobar si su tiquete fue favorecido.

Resultado del Paisita Día hoy, sábado 29 de agosto de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 29 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los apostadores deben comprobar las cifras a través de canales autorizados y conservar el tiquete en buenas condiciones para cualquier proceso de reclamación.



Horario del sorteo Paisita Día

El Paisita Día se juega todos los días, con horarios que varían según la jornada:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza cada sorteo, los resultados son publicados mediante los canales autorizados y puntos de venta habilitados.

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Cómo jugar el chance Paisita Día

Los participantes cuentan con diferentes modalidades para realizar sus apuestas. Cada alternativa establece una forma particular de acertar las cifras del resultado oficial.



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar su posición.

acertar las cuatro cifras sin importar su posición. 3 cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras en el orden correcto.

coincidir con las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras exactamente.

acertar las dos últimas cifras exactamente. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra sorteada.

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

El valor de las apuestas se encuentra dentro de los siguientes límites:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos.

Cómo reclamar un premio del Paisita Día

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Para efectuar el cobro de un premio, es necesario presentar el tiquete y los documentos exigidos, además de cumplir con las condiciones establecidas según la cantidad ganada.



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios mayores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de iniciar el proceso, se recomienda revisar que el tiquete permanezca en buenas condiciones y que la información pueda ser validada correctamente.

Con sus sorteos diarios, diferentes modalidades de apuesta y presencia principalmente en Antioquia, el Paisita Día continúa siendo una de las opciones de chance más seguidas por los jugadores en Colombia.