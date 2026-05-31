Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 31 de mayo de 2026

El Chance Paisita Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Antioquia y distintas regiones de Colombia. Cada día, miles de jugadores esperan conocer los resultados oficiales para verificar si lograron acertar alguna de las cifras ganadoras y acceder a los premios disponibles.

Número ganador del Chance Paisita Noche del 31 de mayo de 2026

Según los resultados oficiales del sorteo realizado el domingo 31 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota ofrece más oportunidades de ganar

Una de las características destacadas del Chance Paisita Noche es la inclusión de la quinta balota, un número adicional que complementa el resultado principal y permite acceder a premios complementarios según la modalidad de apuesta realizada.

Esta alternativa amplía las posibilidades de acierto para los participantes y se ha convertido en una de las opciones más atractivas para quienes juegan con frecuencia.

Horarios del Chance Paisita Noche

El sorteo se realiza todos los días, aunque los horarios varían según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de Paisita Noche, los jugadores también pueden participar en otras modalidades ofrecidas por la marca en diferentes horarios.



Modalidades de apuesta disponibles

Los participantes pueden elegir entre varias opciones de juego dependiendo de la cantidad de cifras que deseen acertar.

Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas del número ganador en el mismo orden del sorteo.

Publicidad

Combinado de cuatro cifras

Permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

Tres cifras directo

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras

Entrega premio a quienes acierten las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.

Publicidad

Dos cifras o pata

Premia a quienes acierten las dos últimas cifras exactas del resultado ganador.

Una cifra o uña

Consiste en acertar únicamente la última cifra del número sorteado.

¿Cuánto cuesta jugar?

El Chance Paisita Noche ofrece opciones para distintos presupuestos:

Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000

De esta manera, cada jugador puede escoger la modalidad y el valor de apuesta que mejor se ajuste a sus posibilidades.

Cómo reclamar los premios

Los ganadores deben presentar la documentación exigida por los operadores autorizados para realizar el cobro correspondiente.

Documentos necesarios

Tiquete original sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo se requiere presentar la documentación básica para recibir el pago.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos habituales, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, conforme a la normativa vigente.

Publicidad

Premios superiores a 182 UVT

El ganador debe presentar una certificación bancaria vigente junto con los demás documentos requeridos. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.

El Chance Paisita Noche sigue consolidándose como una de las opciones preferidas por los aficionados a los juegos de azar en Colombia, gracias a sus múltiples modalidades de apuesta y las oportunidades de premio que ofrece diariamente.