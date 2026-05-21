Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 21 de mayo de 2026

El chance Lotería del Chontico continúa siendo uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca y cada noche reúne a miles de jugadores que siguen atentos los resultados oficiales. Este juego de azar, inspirado en el tradicional chontaduro de la región, se ha consolidado como una de las opciones favoritas entre los apostadores en Colombia.
Número ganador del Chontico Noche
El número ganador del chance Chontico Noche de este jueves 21 de mayo de 2026 fue el:
La entidad recomienda verificar el resultado con el tiquete original y consultar únicamente puntos autorizados para confirmar cualquier premio.
La quinta balota en Chontico Noche
Desde 2025, el Chontico Noche incorporó la modalidad de “quinta balota” o número adicional. Esta opción permite aumentar las posibilidades de obtener premios al acertar diferentes combinaciones de cifras junto al número adicional del sorteo.
¿A qué hora juega Chontico Noche?
El horario del sorteo cambia según el día de la semana:
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Además del Chontico Noche, la lotería también opera otros sorteos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último realizado los jueves en horario nocturno.
Cómo se juega el chance Chontico Noche
El juego ofrece varias modalidades de apuesta para quienes buscan diferentes maneras de ganar:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en orden exacto.
- Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.
- Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.
- Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.
Los valores de apuesta son flexibles y permiten jugar desde montos bajos:
- Valor mínimo por tiquete: $500
- Valor máximo por apuesta: $10.000
Requisitos para reclamar premios de Chontico Noche
Para reclamar un premio es obligatorio presentar:
- El tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible de la cédula.
Dependiendo del valor ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:
- Premios menores a 48 UVT: documentos básicos.
- Premios entre 48 y 181 UVT: formato SIPLAFT entregado en el punto de venta.
- Premios superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.