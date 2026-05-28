Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy jueves 28 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en el Valle del Cauca y en distintas regiones de Colombia. Cada noche, miles de jugadores revisan los resultados oficiales con la esperanza de acertar las cifras ganadoras y obtener premios en alguna de las modalidades disponibles.

Número ganador de Chontico Noche del 28 de mayo de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado este jueves 28 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue: 9943 - 9.



Dos últimas cifras: 43

Tres últimas cifras: 943

Quinta balota: 9

Los participantes pueden verificar sus apuestas utilizando el tiquete original para confirmar si obtuvieron premio en alguna de las categorías habilitadas por el sorteo.



¿Qué es la quinta balota de Chontico Noche?

La quinta balota es una de las modalidades más recientes incorporadas por Chontico Noche. Se trata de un número adicional que acompaña el resultado principal y que permite acceder a premios complementarios cuando coincide con algunas de las cifras elegidas por el jugador.

Con esta opción, el sorteo busca ampliar las posibilidades de acierto y brindar más oportunidades de ganar a quienes participan frecuentemente.

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Horarios oficiales del sorteo Chontico Noche

El sorteo se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados : 10:00 p. m.

: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de Chontico Noche, la marca también cuenta con otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último con sorteos programados los jueves en horario nocturno.

Modalidades de apuesta disponibles

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Los jugadores pueden escoger distintas formas de participación dependiendo de la cantidad de cifras que deseen acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: premio para quienes acierten las cuatro cifras exactas en el mismo orden.

premio para quienes acierten las cuatro cifras exactas en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: premia las tres últimas cifras sin importar el orden.

premia las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: entrega premio al acertar las dos últimas cifras exactas.

entrega premio al acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: premia únicamente la última cifra del resultado ganador.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

Las apuestas cuentan con valores accesibles y flexibles para ajustarse a distintos presupuestos:



Valor mínimo del tiquete: $500

$500 Valor máximo por apuesta: $10.000

De esta manera, cada jugador puede elegir la modalidad y el monto que mejor se adapte a sus preferencias.

Requisitos para reclamar premios de Chontico Noche

Los ganadores deben presentar la documentación exigida por los operadores autorizados para realizar el cobro del premio.

Documentos básicos requeridos



Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio

