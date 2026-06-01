Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 1 de junio de 2026

El Chance Chontico Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más populares entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Cada noche, miles de participantes esperan conocer los resultados oficiales para verificar si lograron acertar las cifras ganadoras y acceder a los diferentes premios que ofrece esta modalidad de chance.

Número ganador del Chance Chontico Noche del 1 de junio de 2026

De acuerdo con el sorteo realizado el lunes 1 de junio de 2026, el resultado oficial fue:

Número ganador:



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

Uno de los principales atractivos del Chance Chontico Noche es la inclusión de la quinta balota, un número adicional que complementa el resultado principal y permite a los jugadores acceder a premios complementarios según la modalidad de apuesta elegida.

Esta característica brinda más oportunidades de acierto y se ha convertido en una opción muy valorada por quienes participan frecuentemente en este sorteo.



Horarios del Chance Chontico Noche

El sorteo se realiza todos los días de la semana, aunque el horario varía según la fecha:



Lunes a viernes : 7:00 p. m.

: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de la edición nocturna, los jugadores pueden encontrar otras modalidades de juego disponibles en diferentes horarios.

Modalidades de apuesta disponibles

El Chance Chontico Noche ofrece diversas opciones para que cada participante elija la que mejor se adapte a su estrategia de juego.

Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a quienes acierten las cuatro cifras exactas del número ganador en el mismo orden del sorteo.

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Combinado de cuatro cifras

Permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar el orden en que sean sorteadas.

Tres cifras directo

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras

Entrega premio a quienes acierten las tres últimas cifras, aunque aparezcan en diferente orden.

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Dos cifras o pata

Premia a los jugadores que acierten las dos últimas cifras exactas del resultado ganador.

Una cifra o uña

Consiste en acertar únicamente la última cifra del número sorteado.

¿Cuánto cuesta jugar al Chance Chontico Noche?

El sorteo ofrece alternativas para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000

De esta manera, cada participante puede elegir el valor de apuesta que mejor se ajuste a sus posibilidades.

Cómo reclamar los premios

Los ganadores deben presentar la documentación requerida por los operadores autorizados para realizar el cobro de los premios.

Documentos necesarios

Tiquete original sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios menores a 48 UVT

Solo se requiere presentar la documentación básica para recibir el pago.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos habituales, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT, de acuerdo con la normativa vigente.

Premios superiores a 182 UVT

El ganador debe presentar una certificación bancaria actualizada junto con los demás documentos exigidos. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.

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Chance Chontico Noche: una de las apuestas favoritas en Colombia

Gracias a sus múltiples modalidades de juego, la posibilidad de participar con diferentes montos y la opción adicional de la quinta balota, el Chance Chontico Noche se mantiene como una de las alternativas preferidas por los apostadores colombianos que buscan tentar la suerte cada día.