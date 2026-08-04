Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy martes 4 de agosto de 2026

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta representativa de esta región del país.

Número ganador de Chontico Noche hoy martes 4 de agosto de 2026

El número ganador del chance Chontico Noche de este martes 4 de agosto de 2026 es el XXXX. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con el operador autorizado si su tiquete corresponde al resultado premiado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", una modalidad que permite aumentar las ganancias cuando se acierta junto con las demás cifras del sorteo.

Los apostadores pueden realizar jugadas desde $500 y participar con apuestas de hasta $25.000. Para obtener un premio, las cifras elegidas deben coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo de Chontico Noche se realiza todos los días, aunque el horario varía según la fecha:



De lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, el operador realiza otros sorteos como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último todos los jueves en la noche.



¿Cómo se juega el chance Chontico Noche?

Este juego ofrece diferentes modalidades de apuesta, que entregan premios de acuerdo con la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifra s: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

s: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche?

Los jugadores pueden elegir el valor de su apuesta de acuerdo con sus preferencias:



El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, aunque existen documentos obligatorios para todos los ganadores.

Documentos básicos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

