Chance Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 11 de abril de 2026

En el suroccidente colombiano, el chance Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar con mayor seguimiento diario, especialmente en el Valle del Cauca. Su crecimiento se explica por la facilidad de participación, la diversidad de apuestas y la expectativa constante de quienes consultan los resultados oficiales cada noche.



Resultado oficial Chontico Noche – 11 de abril de 2026

En el sorteo realizado el sábado 11 de abril de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Horario del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estos horarios se concentra la mayor audiencia, ya que los jugadores buscan confirmar en tiempo real si sus números resultaron ganadores. Además, este portafolio incluye otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando la oferta disponible.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los factores que impulsa la popularidad de este sorteo es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintas preferencias:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en orden

Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

Tres cifras directo: acierto en orden de las tres últimas cifras

Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

Una cifra (uña): acierto de la última cifra

Esta diversidad permite que cada jugador elija cómo participar, haciendo del juego una experiencia más flexible y dinámica.



¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El valor de las apuestas es otro de los elementos que facilita el acceso a este sorteo:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Estos montos permiten que personas con distintos presupuestos puedan involucrarse sin necesidad de realizar grandes gastos, lo que contribuye a su popularidad.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

El avance de las plataformas digitales ha permitido que el Chontico Noche también se juegue en línea a través de operadores autorizados por Coljuegos. El proceso es sencillo y seguro:



Crear una cuenta en una plataforma oficial

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo mediante métodos electrónicos

Elegir el número y la modalidad de juego

Confirmar la apuesta

Gracias a este sistema, los usuarios pueden participar desde cualquier lugar del país con respaldo legal.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es necesario presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad. Los requisitos varían según el valor obtenido:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

182 UVT o más: certificación bancaria reciente

Cumplir con estas condiciones es fundamental para evitar inconvenientes en el proceso de pago.

Últimos resultados del Chontico Noche

Estos son algunos de los resultados más recientes del sorteo:

