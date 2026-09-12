Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más populares del Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y toma su nombre del chontaduro, una fruta representativa de esta región del país.

Cada noche, los jugadores consultan el resultado para comprobar si las cifras de su apuesta coinciden con los números ganadores y si obtuvieron un premio.

Resultado del Chontico Noche hoy, 12 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 12 de septiembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Los resultados deben verificarse con la información oficial y en los puntos autorizados.

Publicidad

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche tiene diferentes horarios según el día:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

El juego también cuenta con otros sorteos, entre ellos el Chontico Día y el Super Chontico Noche, que se realiza los jueves en la noche.

¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Publicidad

El Chontico Noche ofrece diferentes modalidades para participar. El jugador selecciona las cifras y la alternativa de apuesta que prefiera. Para obtener el premio correspondiente, las cifras deben coincidir con el resultado oficial de acuerdo con las condiciones de cada modalidad.



Cuatro cifras directo o superpleno: las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden.

las cuatro cifras deben coincidir en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, pero pueden estar en cualquier orden.

las cuatro cifras deben coincidir, pero pueden estar en cualquier orden. Tres cifras directo: las tres últimas cifras deben acertarse en el orden correspondiente.

las tres últimas cifras deben acertarse en el orden correspondiente. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su posición.

las tres últimas cifras deben coincidir sin importar su posición. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras en el orden establecido.

se deben acertar las dos últimas cifras en el orden establecido. Una cifra o uña: se debe acertar únicamente la última cifra.

El valor de las apuestas parte desde $500 y puede llegar hasta $10.000, según la modalidad elegida.

¿Qué es la quinta balota del Chontico Noche?

La quinta balota es una cifra adicional que acompaña al resultado principal. Por esta razón, al consultar el resultado del Chontico Noche, también se debe revisar este número para comprobar si corresponde con las condiciones de la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Para reclamar un premio se debe conservar el tiquete original y presentar la documentación correspondiente.

Los requisitos son:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Según el valor del premio, pueden solicitarse documentos adicionales:

Premios inferiores a 48 UVT

Se requieren los documentos básicos.

Publicidad

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

Se necesita un certificado bancario expedido con una antigüedad máxima de 30 días, además de la documentación correspondiente.