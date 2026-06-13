Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 13 de junio de 2026

El Chance Chontico Noche figura entre los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Día tras día, miles de participantes consultan los resultados oficiales para verificar si lograron acertar las cifras ganadoras y acceder a alguno de los premios disponibles.

Su permanencia entre las opciones favoritas de los apostadores se explica por la variedad de modalidades de juego, los diferentes montos de participación y la incorporación de herramientas que amplían las oportunidades de ganar.

Resultado del Chance Chontico Noche del sábado 13 de junio de 2026

Según el sorteo realizado el sábado 13 de junio de 2026, el número ganador del Chance Chontico Noche fue: (en breve resultados)



Detalles del resultado:



Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Quinta balota:

Quinta balota: una alternativa que amplía las opciones de premio

Uno de los elementos que distingue al Chance Chontico Noche es la quinta balota, una cifra complementaria que acompaña al resultado principal del sorteo.

Esta modalidad permite acceder a premios adicionales según el tipo de apuesta realizada, generando nuevas combinaciones y mayores posibilidades para los participantes. Gracias a este sistema, el juego ha logrado captar la atención de un amplio número de apostadores en distintas regiones del país.

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¿A qué hora juega el Chance Chontico Noche?

Los sorteos se realizan todos los días, aunque el horario cambia dependiendo de la fecha:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de la versión nocturna, existen otras modalidades del Chontico que se desarrollan en diferentes horarios, permitiendo a los jugadores participar en más de un sorteo durante la jornada.

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Modalidades de apuesta del Chance Chontico Noche

El juego ofrece varias alternativas para quienes desean participar según sus preferencias y estrategias.

Cuatro cifras directo o superpleno

Premia a los jugadores que aciertan las cuatro cifras exactas del número ganador en el mismo orden del sorteo.



Premia a los jugadores que aciertan las cuatro cifras exactas del número ganador en el mismo orden del sorteo. Combinado de cuatro cifras

Permite obtener premio acertando las cuatro cifras sorteadas, sin importar la posición en la que aparezcan.



Permite obtener premio acertando las cuatro cifras sorteadas, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres cifras directo

La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del resultado oficial y en el orden exacto.



La apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del resultado oficial y en el orden exacto. Combinado de tres cifras

Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque el orden sea diferente al del sorteo.



Entrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque el orden sea diferente al del sorteo. Dos cifras o pata

Esta modalidad consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.



Esta modalidad consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña

Premia a quienes coinciden únicamente con la última cifra del resultado oficial.

Valores para jugar al Chance Chontico Noche El Chance

Chontico Noche permite realizar apuestas con diferentes montos, facilitando la participación de un mayor número de personas.

Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

Este rango de valores brinda opciones para distintos presupuestos y hace que el juego sea accesible para una amplia variedad de participantes.

Requisitos para reclamar un premio

Los ganadores deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por los operadores autorizados para poder recibir el pago correspondiente.

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Documentación básica

Para cualquier cobro es necesario presentar:

Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios inferiores a 48 UVT

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Los beneficiarios solo deben presentar la documentación básica para recibir el pago.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos requeridos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, de acuerdo con las disposiciones vigentes para procesos de control y validación.

Premios superiores a 182 UVT

En estos casos se debe presentar una certificación bancaria actualizada junto con la documentación exigida. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.