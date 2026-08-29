Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 29 de agosto de 2026

El Chontico Noche continúa siendo uno de los chances más consultados en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Cada jornada, los jugadores revisan el resultado oficial para conocer el número ganador y comprobar si su apuesta obtuvo algún premio.

El sorteo cuenta con diferentes modalidades de juego, que permiten obtener premios de acuerdo con las cifras acertadas y la forma en que fueron seleccionadas.

Resultado del Chontico Noche hoy, sábado 29 de agosto de 2026

El número ganador del chance Chontico Noche de este sábado 29 de agosto de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Los jugadores pueden consultar los resultados oficiales en los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados para confirmar si su tiquete fue ganador.

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¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El horario del Chontico Noche cambia dependiendo del día:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de este sorteo, la marca cuenta con Chontico Día y Super Chontico Noche, este último realizado los jueves en jornada nocturna.

¿Cómo funciona el Chontico Noche?

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Para participar, los jugadores deben seleccionar un número y escoger la modalidad de apuesta. Dependiendo de la alternativa elegida, el acierto puede corresponder a las cuatro cifras o a una parte del resultado oficial. Cuando la modalidad exige conservar el orden, las cifras deben coincidir de izquierda a derecha con el número sorteado.

Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Cuatro cifras directo o superpleno

Consiste en acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial.

Consiste en acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras

Permite obtener premio cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden en que aparezcan.

Permite obtener premio cuando las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras respetando el orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras respetando el orden del sorteo. Combinado de tres cifras

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden, aunque aparezcan en una posición diferente.

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden, aunque aparezcan en una posición diferente. Dos cifras o pata

Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador en el orden correspondiente.

Consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador en el orden correspondiente. Una cifra o uña

Esta modalidad premia a quienes aciertan únicamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

Los valores de participación dependen de la modalidad escogida:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

De esta manera, cada jugador puede seleccionar el monto que desea apostar según la alternativa elegida.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro varía según el valor del premio, aunque existen documentos que deben presentar los ganadores.

Documentos necesarios



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Premios menores a 48 UVT

Solo requieren la documentación básica establecida para realizar el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

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Premios superiores a 182 UVT

También será necesaria una certificación bancaria expedida con una antigüedad máxima de 30 días y a nombre de la persona registrada en el tiquete ganador.

Con sus diferentes modalidades de apuesta y sorteos programados durante toda la semana, el Chontico Noche mantiene una amplia participación entre los jugadores del Valle del Cauca y otras zonas del país.