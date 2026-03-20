Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 20 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el departamento del Valle del Cauca. Gracias a su frecuencia diaria y a la facilidad para participar y verificar resultados, este juego se ha convertido en una opción habitual para miles de apostadores que siguen cada jornada con gran expectativa.



Resultado oficial del Chontico Noche – 20 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el viernes 20 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos datos corresponden a la información oficial del sorteo y son fundamentales para que los jugadores verifiquen sus apuestas y confirmen si obtuvieron algún premio según la modalidad elegida.



Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días del año, con horarios que varían según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, existen otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, ampliando las posibilidades de participación para los jugadores.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos de este chance es la variedad de modalidades disponibles, que permiten diferentes formas de ganar según la estrategia de cada jugador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden

acierto de las tres últimas cifras en orden Combinado tres cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden

acierto de las dos últimas cifras en orden Una cifra o uña: acierto de la última cifra

Esta diversidad permite ajustar el nivel de riesgo y la forma de apostar según las preferencias individuales.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El valor de participación es accesible, lo que facilita el acceso a un amplio público:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de azar en el país. Para participar en el Chontico Noche por internet, el proceso habitual incluye:



Registrarse en una plataforma autorizada Verificar la identidad Recargar saldo Elegir el sorteo, número y modalidad Confirmar la apuesta

Este sistema permite jugar desde cualquier lugar sin necesidad de acudir a un punto físico.

Requisitos para reclamar premios

Para reclamar un premio del Chontico Noche, los ganadores deben presentar:



Tiquete original sin enmendaduras

Documento de identidad con copia

Dependiendo del monto ganado:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar Formato SIPLAFT

diligenciar Formato SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días)

Últimos resultados del Chontico Noche

A continuación, algunos resultados recientes del sorteo:



19 de marzo de 2026: 4854 - 3.

4854 - 3. 18 de marzo de 2026: 8984 - 1

8984 - 1 17 de marzo de 2026: 0215 - 6

0215 - 6 16 de marzo de 2026: 6978 - 2

Estos registros suelen ser consultados por los jugadores para analizar tendencias y orientar sus próximas apuestas dentro de este popular juego de azar.