Chontico Noche, resultado del último sortro hoy viernes 22 de mayo de 2026

El chance Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca. Cada noche, miles de jugadores consultan los resultados oficiales con la esperanza de acertar la combinación ganadora de este tradicional juego inspirado en el chontaduro, una de las frutas más representativas de la región.

Número ganador del Chontico Noche del 22 de mayo de 2026

Los resultados oficiales del sorteo fueron los siguientes:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

La organización recomienda validar cualquier premio únicamente con el tiquete original y acudir a puntos autorizados para confirmar los resultados y realizar los trámites correspondientes.

¿Qué es la quinta balota del Chontico Noche?

Desde 2025, el Chontico Noche incorporó la modalidad de quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar. Esta opción permite acceder a diferentes premios al combinar el número extra con algunas de las cifras sorteadas, ofreciendo más alternativas a los participantes.

Horario del sorteo Chontico Noche

El horario del juego varía según el día de la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados : 10:00 p. m.

: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de este sorteo nocturno, la lotería también realiza otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, que se juega los jueves en horario nocturno.



¿Cómo se juega el Chontico Noche?

El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta para adaptarse a las preferencias de cada participante:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras : acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

acertar las tres últimas cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Los montos de apuesta son flexibles:



Valor mínimo del tiquete: $ 500

500 Valor máximo por apuesta: $10.000

Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores deben presentar la siguiente documentación:



Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, se pueden exigir requisitos adicionales:



Premios inferiores a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT : diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta.

: diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: presentar una certificación bancaria vigente.

En los premios de mayor cuantía, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles. Por ello, se recomienda conservar el tiquete en buen estado y verificar cuidadosamente los resultados antes de iniciar cualquier trámite.