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ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 17 de septiembre de 2026

Consulte los resultados de ColorLoto de este jueves 17 de septiembre y conozca el acumulado de $2.130 millones para esta jornada.

ColorLoto
ColorLoto
Foto: Baloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

ColorLoto, juego que hace parte del portafolio de Baloto y que combina números y colores en su mecánica, realiza este jueves 17 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo.

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Resultados de ColorLoto de hoy jueves 17 de septiembre de 2026

La combinación ganadora del sorteo de ColorLoto de este jueves 17 de septiembre de 2026 es :3 (blanco) - 7 (negro) - 5 (amarillo) - 2 (azul) - 7 (verde) - 4 (blanco).

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MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 17 de septiembre de 2026

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Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 17 de septiembre de 2026

Los participantes podrán consultar la combinación ganadora y verificar sus tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios disponibles. Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, se recomienda confirmar los resultados publicados por los canales oficiales de Baloto.

ColorLoto se diferencia de otros juegos del portafolio de Baloto porque los participantes deben acertar tanto los números como los colores de las balotas. Esta mecánica determina las categorías de premiación y el acceso al acumulado principal.

¿De cuánto es el acumulado de ColorLoto?

Para el sorteo de este jueves 17 de septiembre de 2026, ColorLoto tiene un acumulado de $2.130 millones.

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El valor corresponde al premio acumulado disponible para esta jornada. Cuando no se registra un ganador del premio principal, el monto puede aumentar para el siguiente sorteo.

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Los jugadores deben conservar el tiquete en buen estado y comprobar que la combinación registrada coincida con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.

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