El sorteo 236 de ColorLoto, realizado el jueves 19 de noviembre de 2026, terminó sin ganador del premio mayor. La combinación ganadora de números y colores fue la siguiente:

7 (negro) 4 (verde) - 5 (verde) - 4 (blanco) - 7 (blanco) - 1 (blanco).

Como ningún apostador logró los seis aciertos, el premio principal se acumuló. Para este sorteo, el acumulado era de $2.280 millones y para la próxima jornada aumentará a $2.290 millones.

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¿Cómo se juega ColorLoto?

ColorLoto es una modalidad de Baloto que comenzó a operar el jueves 15 de agosto de 2024 y en la que los participantes eligen seis balotas entre seis colores: amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro. A cada balota se le asigna un número del 1 al 7, y es posible escoger balotas del mismo color con números distintos o balotas con el mismo número en colores diferentes.

No se permite repetir combinaciones iguales de número y color, y el valor de la apuesta es de $5.000 con IVA incluido. El juego puede hacerse de forma manual o automática, con un máximo de cinco apuestas por tiquete.



Categorías de premiación

Además del premio mayor, el juego entrega premios a quienes aciertan 5, 4 o 3 balotas con el número y el color correctos, y también a quienes aciertan los 6 colores o los 6 números, aunque no coincidan en la misma combinación.

El premio mayor arranca en $1.000 millones y, cuando no hay ganador, el monto se acumula para los sorteos siguientes.

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¿Cuándo juega ColorLoto?

Los sorteos se realizan los lunes y jueves entre las 10:00 y las 10:15 de la noche, hora de Colombia, con transmisión nacional por Canal 1. El próximo sorteo será el lunes 9 de noviembre de 2026.

Las apuestas pueden hacerse en los puntos de venta de Su Red y SuperGIROS, así como en la página web oficial de Baloto.

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¿Cómo cobrar un premio de ColorLoto?

Los premios inferiores a 182 UVT se pagan en los puntos de venta autorizados, mientras que los iguales o superiores a ese valor se cobran únicamente en la entidad fiduciaria.

Antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, se recomienda confirmar los resultados en los canales oficiales de Baloto.