El sorteo 644 de MiLoto, realizado el martes 17 de noviembre de 2026, no tuvo ganador del premio mayor. La combinación ganadora fue 17 - 31 - 03 - 06 - 04. Para esta jugada el acumulado era de $120 millones.

¿Cómo se juega MiLoto?

MiLoto es un juego de la marca Baloto que, según los medios que han cubierto su funcionamiento, es operado por el Operador Nacional de Juegos (ONJ), la misma entidad que administra Baloto Revancha. El jugador elige cinco números del 1 al 39, sin repetir, y gana el premio mayor si acierta todas las balotas en cualquier orden.

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La apuesta cuesta $4.000 y el acumulado arranca desde $120 millones. Los números se pueden escoger de forma manual o automática. Por eso, el premio de $4.000 para quienes aciertan dos números equivale a la devolución de la apuesta.

MiLoto se puede comprar en puntos físicos autorizados, como los de SuperGIROS y SuRed, y también en la página miloto.com.co.



Próximo sorteo de MiLoto

MiLoto se juega los lunes, martes, jueves y viernes, entre las 10:00 y las 10:15 de la noche, con transmisión por el Canal 1. El siguiente sorteo será el lunes 16 de noviembre de 2026, con un acumulado de $600 millones.

Cómo reclamar los premios de MiLoto

Los premios iguales o superiores a 182 UVT se reclaman en una sucursal fiduciaria autorizada. Allí se debe presentar el tiquete original, el documento de identidad, una copia de este y el formulario de pago. Hay sucursales autorizadas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. El pago se hace con cheque de gerencia o, si el ganador lo pide, por consignación en cuenta bancaria.

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Los ganadores deben tener en cuenta el plazo de cobro. El premio mayor se puede reclamar hasta 365 días después de la fecha del sorteo. Si no se cobra en ese tiempo, el dinero se destina al sector salud.