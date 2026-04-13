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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / ColorLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 13 de abril de 2026

ColorLoto, resultado del último sorteo hoy lunes 13 de abril de 2026

El sorteo 174 de ColorLoto no dejó ganador del premio mayor. El acumulado del juego de Baloto aumenta y alcanzará $1.690 millones para el próximo sorteo.

Colorloto con las balotas del juego de azar-
Colorloto.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

El juego ColorLoto, integrante de la familia Baloto en Colombia y caracterizado por combinar números y colores en su mecánica de juego, realizó su sorteo número 174 el lunes 13 de abril de 2026 De acuerdo con los resultados oficiales, la combinación ganadora del sorteo estuvo compuesta por las siguientes seis balotas:

Un juego que mezcla números y colores

ColorLoto se diferencia de otros juegos de la familia Baloto porque combina dos variables en la apuesta: números y colores. Cada balota del sorteo tiene un número y un color específico, lo que amplía las combinaciones posibles y define diferentes categorías de premios según el tipo de coincidencias obtenidas. Esta modalidad permite que los jugadores ganen incluso si no aciertan completamente la combinación principal, ya sea por coincidencias en números, colores o ambas características.

Próximo sorteo con mayor acumulado

Tras quedar desierto el premio principal en el sorteo 174, el nuevo acumulado asciende a $1.690 millones, cifra que estará en juego en el siguiente sorteo del ColorLoto.

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