Dorado Mañana: resultado del último sorteo hoy jueves 5 de noviembre de 2026

El chance Dorado Mañana sigue siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia.

¿Cuál es el número ganador de Dorado Mañana de este jueves 5 de noviembre?

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 5 de noviembre de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

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¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza a las 11:00 a. m. Tras el sorteo, los resultados oficiales suelen publicarse en pocos minutos, de modo que los jugadores pueden consultar rápidamente el número ganador.

Días en que se realiza el sorteo

El Dorado Mañana se juega de lunes a sábado. Los domingos y festivos no se realiza este sorteo, por lo que no hay resultados para consultar en esas fechas.



Plan de premios del Dorado Mañana

Uno de los principales atractivos de este chance es que permite ganar con aciertos parciales, no solo con el número completo. El plan de premios se calcula por cada peso apostado. Esto significa que el valor pagado depende del monto jugado y de la modalidad acertada.

Premios por cifras directas

Las modalidades de cifras directas exigen acertar el número en el mismo orden en que sale en el sorteo:



4 cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

3 últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

Por ejemplo, por cada peso apostado, un acierto de las cuatro cifras en orden paga 4.500 pesos.

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Premios por cifras combinadas

Las modalidades combinadas pagan un valor menor que las directas, pero amplían las posibilidades de acertar:



4 cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

Pata, uña y quinta balota

El plan de premios también reconoce aciertos parciales de menor cantidad de cifras:



2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones posibles y agrega una opción para aumentar las ganancias.

Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Según las condiciones establecidas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos exigidos.

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Requisitos para cobrar

Para cobrar el premio es necesario:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cuidados con el tiquete

Es importante conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras. Cualquier alteración puede afectar la validación y el pago del premio. Por eso, quienes participan deben guardar el comprobante original en buen estado hasta completar el cobro.

Un chance de horario fijo y pagos por aciertos parciales

Por su horario fijo, la facilidad para jugar y un plan de pagos que reconoce desde un acierto de una sola cifra hasta las cuatro cifras directas, el Dorado Mañana se mantiene como una de las opciones preferidas entre quienes participan en los juegos de suerte y azar en Colombia. Cada mañana, miles de personas consultan el resultado para saber si su número fue el ganador.