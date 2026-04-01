Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, miércoles 1 de abril de 2026

El chance Dorado Mañana se consolida como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan verificar resultados pocas horas después de haber realizado su apuesta. Su frecuencia diaria y un esquema de premios flexible lo mantienen como una alternativa atractiva para miles de jugadores en el país.



Número ganador del Dorado Mañana hoy, miércoles 1 deabril de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 1 de abril de 2026 es el 3378 - 4. ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3378

Dos últimas cifras: 78

Tres últimas cifras: 378

La quinta: 4

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 1 de abril de 2026 es el 3378 - 4.

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El plan de premios del Dorado Mañana contempla diferentes niveles de ganancia según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Este sistema permite obtener recompensas incluso sin coincidir con el número completo.

Actualmente, los pagos por cada peso apostado son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad que amplía las probabilidades de ganar y ha incrementado el interés entre los jugadores frecuentes.



Horario del sorteo Dorado Mañana

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la claridad en la programación del sorteo, lo que permite consultar los resultados el mismo día.

El Dorado Mañana se realiza en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario fijo, los jugadores pueden verificar rápidamente si su número resultó ganador tras realizar su apuesta.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado. Para montos iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir ciertos requisitos establecidos por la empresa operadora.

Los documentos y condiciones exigidos son:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estos requisitos permite validar el premio y garantiza un proceso de pago seguro, evitando inconvenientes al momento de reclamar las ganancias.

