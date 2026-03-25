Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

El chance Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan conocer resultados en poco tiempo tras realizar su apuesta.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 25 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El valor de los premios en el Dorado Mañana depende del tipo de apuesta y de la cantidad de cifras acertadas. El plan de pagos establece cuánto recibe el apostador por cada peso jugado, ofreciendo diferentes niveles de ganancia según la precisión del número.

Actualmente, la tabla oficial opera de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este esquema amplía las opciones de ganar, incluso si no se acierta el número completo.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que incrementó las probabilidades de premios adicionales y generó mayor interés entre los apostadores frecuentes.



Horario del sorteo Dorado Mañana

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la claridad en el horario del sorteo, ya que facilita la consulta de resultados el mismo día.

La programación oficial es:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario fijo, los participantes pueden confirmar rápidamente si su número resultó ganador.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

En caso de resultar ganador, la persona debe acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro.



De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, si el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y garantizar un pago seguro, evitando inconvenientes durante el proceso de reclamación.