Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 30 de mayo de 2026

Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más populares del país y puede jugarse en la mayoría de ciudades y municipios de Colombia a través de puntos de venta autorizados. Cada día, miles de apostadores participan con la expectativa de acertar las cifras ganadoras y obtener importantes premios. Además de las modalidades tradicionales, desde 2025 los jugadores tienen la posibilidad de incluir una quinta balota o número adicional, una opción que permite aumentar las ganancias cuando se acierta junto con otras cifras del sorteo.

Número ganador de Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 30 de mayo de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si la apuesta resultó premiada.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 de la mañana. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finalice el sorteo. Este juego no se realiza los domingos ni los días festivos.

Publicidad

Premios y modalidades de apuesta

Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad elegida por el jugador. Por cada peso apostado, los pagos son los siguientes:

Publicidad

4 cifras directa: 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinada: 208 veces el valor apostado.

3 últimas cifras directa: 400 veces el valor apostado.

3 últimas cifras combinada: 83 veces el valor apostado.

2 últimas cifras directa o pata: 50 veces el valor apostado.

Última cifra directa o uña: 5 veces el valor apostado.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar el premio es necesario:



Ser mayor de edad. Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los datos requeridos en el respaldo. Presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, que es el único documento válido para este trámite.

Cumplidos estos requisitos, el ganador podrá iniciar el proceso de pago correspondiente según las condiciones establecidas por el operador.