Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 19 de abril de 2026

El chance Dorado Noche continúa consolidándose como una de las opciones más consultadas por los jugadores en Colombia. En el sorteo realizado el domingo 19 de abril de 2026, el resultado oficial del Dorado Noche fue 7544 - 0, una cifra que rápidamente captó la atención de los apostadores.



Número ganador: 7544.

Dos últimas cifras: 44.

Tres últimas cifras: 544.

La quinta: 0.

Estos datos corresponden al resultado oficial del sorteo y son los únicos válidos para la verificación de premios.

Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad

Uno de los principales atractivos de este juego es su esquema de premios, que varía dependiendo de la modalidad de apuesta elegida. Esta flexibilidad permite a los jugadores ajustar su estrategia según el nivel de riesgo y la ganancia esperada.

Los pagos se distribuyen así:



Cuatro cifras directo (orden exacto): paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado Cuatro cifras combinado (cualquier orden): paga 208 veces la apuesta

paga 208 veces la apuesta Tres últimas cifras directo: paga 400 veces el valor jugado

paga 400 veces el valor jugado Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces la inversión

paga 83 veces la inversión Dos últimas cifras en orden (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado Última cifra (uña): paga 5 veces la apuesta

Gracias a esta variedad, el Dorado Noche resulta atractivo tanto para quienes buscan premios altos como para quienes prefieren opciones con mayores probabilidades de acierto.



Días y horario del sorteo Dorado Noche

A diferencia de otros juegos de chance, el Dorado Noche no se realiza todos los días. Sus sorteos están programados para:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

El resultado oficial suele publicarse después de las 10:00 p. m., momento en el que los jugadores consultan si su número coincide con el ganador.



Cómo jugar Dorado Noche en línea de forma segura

Con la digitalización, el Dorado Noche también puede jugarse en línea desde cualquier lugar del país. Para hacerlo de forma segura, es fundamental utilizar plataformas autorizadas por Coljuegos.

El proceso habitual incluye:



Crear una cuenta en una plataforma legal Verificar la identidad del usuario Recargar saldo mediante medios electrónicos Elegir el número y tipo de apuesta Confirmar la jugada

Este sistema garantiza mayor seguridad y respaldo para los usuarios.



Requisitos para reclamar premios

Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertas condiciones para hacer efectivo el pago. Generalmente, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden cobrarse en puntos autorizados.

Los requisitos básicos son:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar copia del documento de identidad

Cumplir con estas condiciones es clave para evitar inconvenientes en el proceso de pago.



Últimos resultados del Dorado Noche

Revisar resultados anteriores es una práctica común entre los jugadores que buscan identificar patrones o tendencias. Estos son algunos de los números ganadores recientes:



18 de abril de 2026: 5142 - 7.

5142 - 7. 12 de abril de 2026: 3308 - 9

3308 - 9 11 de abril de 2026: 4004 - 7

4004 - 7 4 de abril de 2026: 6715 - 0

El seguimiento de estas cifras permite a los apostadores tomar decisiones más informadas al momento de participar en este popular sorteo.