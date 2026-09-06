Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 6 de septiembre de 2026

El Chance Dorado Noche se mantiene entre los sorteos más consultados por los apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Administrado por Paga Todo, este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta que permiten participar con distintas combinaciones y optar por premios según el nivel de acierto.
Los resultados oficiales pueden revisarse en los puntos autorizados y en los canales habilitados por el operador para comprobar si el tiquete fue favorecido.
Resultado del Dorado Noche hoy, domingo 6 de septiembre de 2026
El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 6 de septiembre de 2026 es el (resultado en breve). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Los participantes pueden verificar el resultado pocos minutos después del sorteo en los puntos autorizados de Paga Todo y en sus canales oficiales.
¿Cómo se juega Dorado Noche?
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Para participar, el jugador debe elegir un número y seleccionar la modalidad de apuesta que prefiera. De acuerdo con la opción escogida, el premio puede obtenerse al acertar las cuatro cifras o determinadas cifras finales del resultado oficial.
Modalidades de apuesta del Dorado Noche
- 4 cifras directoPremia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.
- 4 cifras combinadoPermite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.
- 3 últimas cifras directoEntrega premio cuando las tres cifras finales coinciden exactamente con el resultado oficial.
- 3 últimas cifras combinadoPremia cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque aparezcan en un orden diferente.
- 2 últimas cifras o pataConsiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.
- 1 cifra o uñaEsta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.
Premios del Chance Dorado Noche
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El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. El plan de premios contempla:
- 4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.
- 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.
- 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.
- 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.
- 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.
¿A qué hora juega el Dorado Noche?
El sorteo del Dorado Noche se realiza durante los fines de semana y días festivos:
- Sábados: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.
Los resultados oficiales pueden consultarse pocos minutos después de finalizar cada sorteo a través de los canales autorizados.
Requisitos para reclamar premios
Los resultados también pueden consultarse en los puntos autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para este servicio. La empresa operadora establece que los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados. Para realizar el proceso, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:
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- Ser mayores de edad.
- Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.
- Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento necesario para realizar el proceso de pago.
Con sus diferentes modalidades de apuesta y un plan de premios que contempla distintos niveles de acierto, el Dorado Noche continúa siendo uno de los chances más consultados por los jugadores de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.