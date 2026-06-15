Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 15 de junio de 2026

El chance Dorado Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más consultados por los apostadores en Bogotá y Cundinamarca. Este sorteo, operado por Paga Todo, permite participar con distintas combinaciones numéricas.
Resultado del Dorado Noche hoy 15 de junio de 2026
En esta ocasión, el número ganador del 8 de junio fue el 7462 - 3, una combinación clave para quienes participaron.
- Dos últimas cifras: 62
- Tres últimas cifras: 462
- La quinta: 3
Cómo se juega Dorado Noche
Para participar, los jugadores deben elegir un número y apostar a diferentes modalidades disponibles. El objetivo es acertar el resultado oficial del sorteo, ya sea en orden exacto o en combinaciones parciales, dependiendo de la apuesta seleccionada.
Las modalidades disponibles son:
- 4 cifras directo: el participante gana si acierta las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial.
- 4 cifras combinado: premia a quienes coincidan con las cuatro cifras sin importar el orden.
- 3 últimas cifras directo: la apuesta consiste en acertar las tres cifras finales exactamente como salen en el sorteo.
- 3 últimas cifras combinado: permite ganar acertando las tres últimas cifras en cualquier orden
- 2 últimas cifras o pata: se enfoca en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.
- 1 cifra o uña: el premio se obtiene acertando solo la última cifra del resultado.
Premios del chance Dorado Noche
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Los pagos dependen de la modalidad elegida y del valor apostado por cada jugador. Según la información de Paga Todo, estos son algunos de los premios establecidos:
- 4 cifras directo: hasta 4.500 veces lo apostado.
- 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.
- 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.
- 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces lo apostado.
- 2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor jugado.
- 1 cifra o uña: 5 veces lo apostado.
Horarios oficiales del sorteo
Dorado Noche realiza sus sorteos los fines de semana y días festivos en los siguientes horarios:
- Sábados: 10:15 p. m.
- Domingos y festivos: entre 7:25 p. m. y 7:00 p. m.
Los resultados también pueden consultarse en puntos autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para este servicio.
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Requisitos para reclamar premios
La empresa operadora indicó que los premios iguales o superiores a 100 mil pesos deben cobrarse en puntos autorizados.
Para reclamar el dinero, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:
- Ser mayores de edad.
- Presentar el tiquete original diligenciado correctamente.
- Entregar fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento requerido para el proceso.