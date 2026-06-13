Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 13 de junio de 2026

El Chance Dorado Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más seguidos en Bogotá y Cundinamarca. Miles de jugadores consultan regularmente los resultados oficiales para conocer si sus números fueron favorecidos y acceder a los premios que ofrece esta modalidad de chance administrada por Paga Todo.

La dinámica del juego permite realizar apuestas en diferentes categorías, lo que brinda múltiples opciones para participar según la estrategia de cada apostador.

Resultado del Dorado Noche hoy sábado 13 de junio de 2026

En esta ocasión, el número ganador del 6 de junio fue: (en breve resultado), una combinación clave para quienes participaron.



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cómo funciona el Chance Dorado Noche?

Para jugar, los participantes deben seleccionar un número y elegir una de las modalidades disponibles. El objetivo es coincidir con el resultado oficial del sorteo, ya sea acertando todas las cifras en el orden exacto o mediante combinaciones específicas, según el tipo de apuesta realizada.

Esta variedad de opciones ha convertido al Dorado Noche en una alternativa atractiva para quienes buscan probar su suerte en los sorteos de chance.

Modalidades de apuesta disponibles

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Los jugadores pueden escoger entre varias formas de participación, cada una con requisitos y premios diferentes.



4 cifras directo

Esta modalidad premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas y en el mismo orden en que fueron sorteadas.



Esta modalidad premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas y en el mismo orden en que fueron sorteadas. 4 cifras combinado

Permite ganar al coincidir con las cuatro cifras del resultado, sin importar la posición en la que aparezcan.



Permite ganar al coincidir con las cuatro cifras del resultado, sin importar la posición en la que aparezcan. 3 últimas cifras directo

La apuesta resulta ganadora cuando se aciertan las tres cifras finales exactamente en el orden oficial del sorteo.



La apuesta resulta ganadora cuando se aciertan las tres cifras finales exactamente en el orden oficial del sorteo. 3 últimas cifras combinado

Entrega premio a quienes coinciden con las tres últimas cifras, aunque estas aparezcan en un orden diferente.



Entrega premio a quienes coinciden con las tres últimas cifras, aunque estas aparezcan en un orden diferente. 2 últimas cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.



Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. 1 cifra o uña

Esta opción premia a los participantes que aciertan solamente la última cifra del resultado oficial.

Premios que ofrece el Chance Dorado Noche

El valor de los premios depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado por cada jugador. De acuerdo con la información suministrada por Paga Todo, las ganancias pueden alcanzar los siguientes niveles:



4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

1 cifra o uña: 5 veces la apuesta realizada.

Estas opciones permiten que los participantes encuentren alternativas ajustadas a sus preferencias y expectativas de premio.

Horarios oficiales del sorteo

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Dorado Noche realiza sus sorteos los fines de semana y días festivos en los siguientes horarios:



Sábados: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: entre 7:25 p. m. y 7:00 p. m.

Los resultados también pueden consultarse en puntos autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para este servicio.

Requisitos para reclamar premios

La empresa operadora indicó que los premios iguales o superiores a 100 mil pesos deben cobrarse en puntos autorizados.

Para reclamar el dinero, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:

