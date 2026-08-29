Dorado Noche, último sorteo hoy sábado 29 de agosto de 2026

El Chance Dorado Noche continúa entre los sorteos más consultados por los apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Administrado por Paga Todo, este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta que permiten participar con distintas combinaciones y acceder a premios según las cifras acertadas.

Los jugadores pueden revisar el resultado oficial después del sorteo para comprobar si el número elegido coincide con alguna de las opciones ganadoras.

Resultado del Dorado Noche hoy, sábado 29 de agosto de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche para este sábado 29 de agosto de 2026 fue el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los resultados también pueden consultarse en los puntos autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para este servicio.¿Cómo se juega Dorado Noche?



Para participar en el Dorado Noche, los jugadores deben escoger un número y seleccionar la modalidad de apuesta. Dependiendo de la opción elegida, es posible obtener un premio al acertar el resultado completo o determinadas cifras finales.

Modalidades de apuesta del Dorado Noche

Cuatro cifras directo

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.

Premia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo. Cuatro cifras combinado

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan.

Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar la posición en la que aparezcan. Tres últimas cifras directo

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden exactamente con el resultado oficial.

Entrega premio cuando las tres cifras finales coinciden exactamente con el resultado oficial. Tres últimas cifras combinado

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente.

Premia a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en un orden diferente. Dos últimas cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador.

Consiste en acertar únicamente las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña

Esta modalidad recompensa a quienes logran acertar solamente la última cifra sorteada.

Premios del Chance Dorado Noche

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El valor del premio depende de la modalidad seleccionada y del monto apostado. El plan de premios contempla:



4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

hasta 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

hasta 208 veces lo jugado. 3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta realizada.

hasta 400 veces la apuesta realizada. 3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

hasta 83 veces el valor apostado. 2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

50 veces lo jugado. 1 cifra o uña: 5 veces el valor apostado.

¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El Dorado Noche realiza sus sorteos durante los fines de semana y días festivos:



Sábados: 10:15 p. m.

10:15 p. m. Domingos y festivos: entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse pocos minutos después de finalizar el sorteo en los canales habilitados.

Requisitos para reclamar premios

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La empresa operadora establece que los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos autorizados. Para realizar el proceso de pago, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Los resultados también pueden verificarse en los puntos autorizados de Paga Todo y en las plataformas habilitadas para este servicio. Con sus diferentes modalidades de apuesta y opciones de premio, el Dorado Noche continúa siendo uno de los chances más consultados por los jugadores de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país.