Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

Dorado Tarde es uno de los chances con mayor participación en Colombia. Su cobertura en diferentes regiones del país y la publicación de los resultados después de cada sorteo facilitan que los apostadores revisen sus tiquetes.

Resultado de Dorado Tarde hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de este miércoles 4 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozcan los números oficiales, los jugadores podrán verificar si sus apuestas coinciden con la combinación ganadora.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Quinta balota: pendiente de publicación.

Se recomienda consultar los resultados en los canales autorizados y revisar el tiquete en un punto de venta para confirmar si obtuvo algún premio.

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¿A qué hora juega Dorado Tarde?

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El sorteo de Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la jornada, a través de los canales autorizados y puntos de venta.

Los domingos y festivos no se realizan sorteos.

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¿Cuánto paga el plan de premios de Dorado Tarde?

Este chance ofrece diferentes posibilidades de ganar, incluso cuando el participante acierta solo una parte del resultado. El valor del premio depende de la modalidad elegida y de las cifras acertadas.

Por cada peso apostado, el plan de premios establece los siguientes pagos:

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Cuatro cifras directas: 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces lo apostado.

Tres últimas cifras directas: 400 veces lo apostado.

Tres últimas cifras combinadas: 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.

Una cifra o uña: 5 veces lo apostado.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Dorado Tarde?

De acuerdo con las condiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 requieren cumplir con una serie de condiciones para realizar el cobro.

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Los ganadores deben:

Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es importante conservar el tiquete sin tachones, enmendaduras ni inconsistencias que puedan afectar su validación. Cumplir con estos requisitos facilita el proceso de reclamación del premio.