Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. Su dinámica combina un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, con uno de los 12 signos del zodiaco.

Resultado del Super Astro Sol hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de este miércoles 4 de noviembre de 2026 es el 0780 - Libra. Una vez se conozca la combinación oficial, los apostadores podrán verificar si sus tiquetes coinciden con el número y el signo ganadores.



Número ganador: 0780

Dos últimas cifras: 80

Tres últimas cifras: 780

Signo zodiacal: Libra

Se recomienda consultar los resultados únicamente en los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación en caso de obtener un premio.



¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican minutos después de cada jornada en los canales autorizados y puntos de venta.

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¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

Para participar, cada jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y relacionarlo con un signo zodiacal. El premio mayor se obtiene al acertar la combinación anunciada en el sorteo oficial.

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El proceso para realizar una apuesta es el siguiente:



Elegir un número entre el 0000 y el 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También se puede escoger la opción “Todos los signos”, que permite participar con el mismo número asociado a los 12 signos. Registrar hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.

Esta mecánica permite crear diferentes combinaciones en una sola jugada.

¿Dónde se puede jugar el Super Astro Sol?

Las apuestas se realizan en puntos de venta autorizados ubicados en diferentes ciudades y municipios de Colombia. Es importante acudir a estos establecimientos para garantizar que el tiquete sea válido y participe en el sorteo oficial.

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¿Cuánto cuesta apostar en el Super Astro Sol?

Los jugadores pueden elegir el monto de su apuesta dentro de los siguientes límites:



Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

Se recomienda realizar las jugadas únicamente en establecimientos autorizados.

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¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Las personas que obtengan un premio deben presentar la documentación solicitada por la entidad operadora.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Presentar la documentación completa facilita la validación de la información y el trámite para recibir el dinero.