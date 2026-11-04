Caribeña Día, resultado del último sorteo de hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

Caribeña Día es uno de los chances tradicionales y más consultados en Colombia. Sus sorteos frecuentes y la publicación de los resultados oficiales permiten que los participantes verifiquen sus apuestas después de cada jornada.

Resultado de Caribeña Día hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de este miércoles 4 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Cuando se conozca la combinación oficial, los jugadores podrán comprobar si sus tiquetes coinciden con los números ganadores.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Quinta balota: pendiente de publicación.

Se recomienda consultar los resultados en los canales autorizados y conservar el tiquete original en buen estado para facilitar cualquier proceso de validación.

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¿A qué hora juega Caribeña Día?

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El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales se publican poco después de la jornada en los canales autorizados y puntos de venta, donde los participantes pueden verificar sus apuestas.

¿Cómo jugar el chance Caribeña Día?

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Esta modalidad ofrece seis opciones de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten elegir entre apuestas que exigen acertar más cifras o jugadas con menos números.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

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Los participantes pueden elegir el valor de su apuesta dentro de los montos establecidos:

Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

Este rango permite ajustar el valor de cada jugada al presupuesto disponible.

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¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras, además de los siguientes documentos:

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del valor obtenido:

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Premios menores a 48 UVT: solo se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Conservar el tiquete y presentar la documentación completa facilita la validación de la apuesta y el trámite para recibir el premio.