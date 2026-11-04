Sinuano Día, resultado del último sorteo de hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Tiene una amplia participación en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de personas siguen diariamente sus resultados.

Número ganador del Sinuano Día hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de este miércoles 4 de noviembre de 2026 es el 9658 - 6. Cuando se conozca la combinación oficial, los jugadores podrán verificar si sus apuestas coinciden con los números ganadores.



Número ganador: 9658

Dos últimas cifras: 58

Tres últimas cifras: 658

Quinta balota: 6

Se recomienda conservar el tiquete original y consultar los resultados a través de los canales autorizados para confirmar cualquier acierto.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza la jornada.

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¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

El Sinuano Día cuenta con seis modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de su ubicación en el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar los cuatro números en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden del sorteo.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar los dos últimos números en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten participar con diferentes combinaciones, según la modalidad que elija cada jugador.

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¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio del Sinuano Día?

Los requisitos para cobrar dependen del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una documentación básica:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

También existen condiciones adicionales según el valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación inicial, se debe diligenciar y entregar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT: es necesario presentar los documentos anteriores y una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre de la persona que registró el tiquete.

La presentación de los documentos completos permite validar el premio y adelantar el proceso de reclamación.