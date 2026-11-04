Resultado del último sorteo de Paisita Día hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los apostadores seguir en vivo el anuncio de los resultados oficiales.

Número ganador de Paisita Día hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de este miércoles 4 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozca la combinación ganadora, los participantes podrán revisar sus tiquetes y confirmar si acertaron.



Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Quinta balota: pendiente de publicación.

Desde 2025, el juego incluye la posibilidad de agregar una quinta balota o número adicional. Esta opción permite aumentar el valor del premio cuando se cumplen las condiciones de acierto establecidas.

Las apuestas tienen un valor mínimo de $500 y máximo de $25.000. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir con las cuatro cifras del resultado oficial, en el mismo orden, de izquierda a derecha.



¿A qué hora juega Paisita Día?

El horario cambia según el día de la semana:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados pueden consultarse después de cada sorteo a través de los canales autorizados. La transmisión por Teleantioquia también permite seguir el anuncio en vivo.

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¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

Los participantes pueden elegir entre seis modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el orden correspondiente.



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?

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Los requisitos para cobrar dependen del monto ganado. Sin embargo, todos los beneficiarios deben presentar los siguientes documentos básicos:



Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

También se deben cumplir condiciones adicionales según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar y presentar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: es necesario entregar una certificación bancaria expedida hace no más de 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Conservar el tiquete original en buen estado y presentar la documentación completa facilita la validación del resultado y el trámite para recibir el premio.