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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Resultado del último sorteo de Paisita Día hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

Resultado del último sorteo de Paisita Día hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días después del mediodía. Los resultados se pueden consultar tras la jornada, junto con las últimas cifras y la quinta balota de esta modalidad de chance, que cuenta con una amplia participación en Colombia.

Logo del chance de Paisita Día.
Logo del chance de Paisita Día. Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los apostadores seguir en vivo el anuncio de los resultados oficiales.

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Número ganador de Paisita Día hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

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Chontico Día, resultado del último sorteo de hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

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Dorado Mañana, resultado del último sorteo de hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de este miércoles 4 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozca la combinación ganadora, los participantes podrán revisar sus tiquetes y confirmar si acertaron.

  • Número ganador: pendiente de publicación.
  • Dos últimas cifras: pendiente de publicación.
  • Tres últimas cifras: pendiente de publicación.
  • Quinta balota: pendiente de publicación.

Desde 2025, el juego incluye la posibilidad de agregar una quinta balota o número adicional. Esta opción permite aumentar el valor del premio cuando se cumplen las condiciones de acierto establecidas.

Las apuestas tienen un valor mínimo de $500 y máximo de $25.000. Para obtener el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir con las cuatro cifras del resultado oficial, en el mismo orden, de izquierda a derecha.

¿A qué hora juega Paisita Día?

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El horario cambia según el día de la semana:

  • De lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados pueden consultarse después de cada sorteo a través de los canales autorizados. La transmisión por Teleantioquia también permite seguir el anuncio en vivo.

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¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

Los participantes pueden elegir entre seis modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el orden correspondiente.

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.
  • Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio de Paisita Día?

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Los requisitos para cobrar dependen del monto ganado. Sin embargo, todos los beneficiarios deben presentar los siguientes documentos básicos:

  • Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

También se deben cumplir condiciones adicionales según el valor del premio:

  • Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar y presentar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
  • Premios superiores a 182 UVT: es necesario entregar una certificación bancaria expedida hace no más de 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Conservar el tiquete original en buen estado y presentar la documentación completa facilita la validación del resultado y el trámite para recibir el premio.

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Paisita día

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