Chontico Día, resultado del último sorteo de hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

El chance Chontico Día es uno de los más populares del Valle del Cauca y cuenta con miles de participantes que siguen diariamente sus resultados. Su transmisión en vivo permite conocer el anuncio del número ganador en tiempo real.

Número ganador del Chontico Día hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

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El resultado del sorteo de este miércoles 4 de noviembre está pendiente de publicación. Cuando se conozca la información oficial, los jugadores podrán comprobar si sus apuestas coinciden con la combinación ganadora.



Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

Quinta balota: pendiente de publicación.

Se recomienda verificar los resultados en los canales autorizados y conservar el tiquete original en buen estado.

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El Chontico Día tiene sorteos todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales se pueden consultar después de esa hora en los canales autorizados y puntos de venta.

Además, el sorteo se transmite en vivo, por lo que los participantes tienen la posibilidad de seguir el anuncio del número ganador.

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¿Cómo se puede jugar el Chontico Día?

Esta modalidad ofrece seis formas de apostar, según la cantidad de cifras que cada jugador quiera acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar los cuatro números en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar los cuatro números sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar los dos últimos números.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Estas opciones permiten participar con diferentes combinaciones y aspirar a los premios establecidos para cada modalidad.

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¿Cuánto cuesta apostar en el Chontico Día?

Los valores de las apuestas están establecidos dentro de los siguientes límites:



Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

De esta manera, los jugadores pueden elegir cuánto dinero destinar a cada apuesta, sin superar los montos permitidos.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio?

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Los ganadores deben presentar los documentos exigidos por la entidad operadora. Los requisitos varían de acuerdo con el valor del premio.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el monto ganado:



Premios menores a 48 UVT: se deben presentar únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: también es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se debe entregar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

La presentación de los documentos completos y el cumplimiento de estas condiciones permiten adelantar la validación y el cobro del premio.