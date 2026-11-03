Resultado del último sorteo del chance de Chontico Día hoy martes 3 de noviembre de 2026

El Chontico Día es uno de los juegos de azar más populares del Valle del Cauca. Miles de participantes siguen sus resultados diariamente y revisan si sus apuestas coinciden con alguna de las combinaciones premiadas.

Número ganador del Chontico Día de hoy

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El resultado del sorteo de este martes 3 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Los jugadores podrán comparar las cifras oficiales con las registradas en sus tiquetes.

Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. La quinta balota: pendiente de publicación.

Los resultados pueden consultarse a través de los canales autorizados y en los puntos de venta. Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador.



¿A qué hora juega el Chontico Día?

El Chontico Día realiza sus sorteos todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza la transmisión y se confirma la combinación ganadora.

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¿Cuáles son las modalidades para jugar Chontico Día?

Los participantes pueden elegir entre seis modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras que deseen acertar:

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Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

exige acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar con las cuatro cifras correctas, sin importar el orden.

permite ganar con las cuatro cifras correctas, sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en la misma secuencia del resultado.

requiere acertar las tres últimas cifras en la misma secuencia del resultado. Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres últimas cifras, aunque aparezcan en otro orden.

premia el acierto de las tres últimas cifras, aunque aparezcan en otro orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten participar con diferentes combinaciones y acceder a premios de acuerdo con el tipo de apuesta.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

El valor de las jugadas se encuentra dentro de los siguientes límites:

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Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Cada participante puede definir cuánto desea jugar dentro de ese rango, según la modalidad seleccionada.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

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Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachaduras ni enmendaduras. También debe entregar su documento de identidad original y una fotocopia legible.

Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido:

Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar únicamente los documentos básicos.

se deben presentar únicamente los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de la documentación habitual, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de la documentación habitual, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se requiere también una certificación bancaria expedida en los últimos 30 días y a nombre del ganador. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Los sorteos diarios, las distintas modalidades de apuesta y la transmisión en vivo mantienen al Chontico Día entre las opciones de chance más consultadas en el Valle del Cauca.