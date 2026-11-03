Paisita Día, resultado del último sorteo de hoy martes 3 de noviembre de 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de azar más conocidos de Antioquia y cuenta con participantes en distintas regiones de Colombia. Sus sorteos son transmitidos por Teleantioquia, lo que permite seguir en vivo el anuncio de los números ganadores.

Número ganador del Paisita Día de hoy

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El resultado del sorteo de este martes 3 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Los participantes podrán revisar las cifras oficiales y compararlas con las de sus tiquetes.

Número ganador: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

pendiente de publicación. La quinta balota: pendiente de publicación.

Desde 2025, el juego incluye la posibilidad de participar con una quinta balota o número adicional. Esta opción complementa el resultado principal y permite acceder a premios adicionales cuando se cumplen las condiciones de acierto.



Los apostadores pueden realizar jugadas desde $500 hasta $25.000. Para obtener el premio mayor, deben acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden, de izquierda a derecha.

¿A qué hora juega Paisita Día?

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El horario del sorteo depende del día de la semana:

De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

La transmisión por Teleantioquia permite a los participantes seguir el sorteo en vivo y conocer el resultado oficial.

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¿Cuáles son las modalidades para jugar Paisita Día?

El chance ofrece seis modalidades de apuesta, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta.

exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta. Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: requiere acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

requiere acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra.

¿Cómo reclamar un premio de Paisita Día?

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El proceso de cobro depende del valor del premio. Para iniciar el trámite, el ganador debe presentar:

Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales se establecen según el monto obtenido:

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Premios inferiores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Premios superiores a 182 UVT: se exige una certificación bancaria expedida en los últimos 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de reclamar, los ganadores deben verificar que el tiquete cumpla con las condiciones exigidas y presentar la documentación correspondiente.