Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 25 de abril de 2026

El chance Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos más jugados en Colombia, disponible en la mayoría de ciudades y municipios a través de puntos de venta autorizados. Su popularidad se debe, en gran parte, a un plan de premios competitivo y a la posibilidad de elegir distintas modalidades de apuesta según las preferencias de cada jugador.



Resultado del Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 25 de abril de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Plan de premios: cuánto paga el Dorado Tarde

Uno de los principales atractivos de este sorteo es su esquema de pagos, que varía según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de la apuesta. Por cada peso apostado, los premios se distribuyen así:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este sistema permite obtener premios incluso con aciertos parciales, lo que amplía las posibilidades de ganar.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado y sus resultados pueden consultarse después de las 3:30 p. m. Los domingos y festivos no hay sorteo. Minutos después de cada jornada, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta.



Requisitos para reclamar premios del Dorado Tarde

El proceso de reclamación de premios está regulado para garantizar seguridad y transparencia. En el caso de premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, el pago se realiza en puntos autorizados, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado y en buen estado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar la autenticidad del premio y asegurar un proceso de pago ágil y confiable.

Con un esquema claro de premios, sorteos frecuentes y facilidad de acceso, el Dorado Tarde continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia.